СМИ узнали о возможной отмене закона «О приватизации»

Кабинет министров РФ работает над поправками в ряд законов для унификации процедуры закупок и торгов, включая возможное аннулирование закона «О приватизации», пишет во вторник «Коммерсантъ».

Вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство, регламентирующее, в частности, приватизацию и другие имущественные сделки с государственным участием, обсуждался 19 октября на совещании под председательством первого вице-премьера Игоря Шувалова.

Курирующий госзакупки замглавы Минэкономразвития Евгений Елин отмечает, что Шувалов давно предлагает объединить все виды торгов на площадках для госзакупок. Но реализовать эту задумку оказалось сложно из-за различий в правилах проведения сделок и нормативных актах.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин еще в июне дал правительству поручение урегулировать правила реализации имущественных прав и самого имущества государства, госкомпаний и муниципалитетов, сделав эти процедуры прозрачными и не запутанными.

Согласно президентскому поручению предполагается, что Федеральная антимонопольная служба и Минэкономразвития до 1 февраля 2017 года разработают проект поправок к законам о контрактной системе и закупках госкомпаний (44-ФЗ и 223-ФЗ).