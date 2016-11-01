Экс-глава РЭШ Сергей Гуриев запланировал поездку в Россию

Экс-глава Российской экономической школы (РЭШ) Сергей Гуриев намеревается впервые после эмиграции во Францию приехать в Россию, которую он покинул из-за опасений по поводу преследований со стороны властей по «делу экспертов», передает РИА Новости.

При этом ранее Гуриев заявлял, что не вернется в РФ до тех пор, пока не будет уверен в отсутствии для него угрозы уголовного преследования. Экономист отсутствовал в стране 3,5 года, его приезд запланирован на начало ноября. В настоящее время он является главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) — причем стал первым россиянином, занявшим этот пост.

Гуриев уточнил, что его поездка в Москву связана с участием в нескольких мероприятиях: он планирует выступить на конференции «Ведомостей», в Российской экономической школе, школе «Сколково» и на конференции Евразийского банка развития.

Напомним, в начале 2013 года экономиста неоднократно вызывали на допросы в Следственный комитет, в его доме провели обыск. Вскоре Гуриев эмигрировал во Францию, где стал профессором экономики Sciences Po — Парижской школы политических наук. Главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития он стал год назад.

Эмиграцию Гуриев объяснял своим страхом перед возможным привлечением его в качестве подозреваемого по «материнскому» делу ЮКОСа (так называемому «делу экспертов»). Экономист был одним из авторов доклада о втором уголовном деле Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, где доказанность их вины и законность вынесенного приговора были поставлены под сомнение.

Отъезд Гуриева во Францию прокомментировал президент РФ Владимир Путин, заявивший, что ему никто не угрожал — и при желании он может вернуться в Россию. Кроме того, российский лидер призвал в данном случае «не раздувать на голом месте проблему».

В минувшем мае СМИ сообщили о том, что расследование по «делу экспертов» прекращено, однако месяц спустя в РБК со ссылкой на следователя по особого важным делам СКР появилось опровержение этой информации.