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01 ноября 2016, 12:07
Великобритания

Альфреда Хичкока обвинили в сексуальных домогательствах

Альфред Хичкок
Альфред Хичкок
unirion59.appspot.com

Снимавшаяся в фильмах Альфреда Хичкока актриса Типпи Хедрен в своих мемуарах обвинила британского режиссера в сексуальных домогательствах, сообщает Reuters.

Книга под названием «Типпи» вышла 1 ноября. В своей автобиографии Хедрен, которая является звездой фильмов «Птицы» и «Марни», описывает отношения с режиссером в середине 60-х годов. По ее словам, во время съемок «Марни» Хичкок внезапно схватил ее и начал трогать. «Это было сексуальным домогательством, извращенным и уродливым, и я была шокирована как никогда», — отметила актриса.

Она добавила, что режиссер также угрожал разрушить ее карьеру в случае, если она прервет с ним контакт. После «Марни» актриса отказалась от дальнейшего сотрудничества с режиссером и практически перестала сниматься в кино.

Отношения Хедрен и Хичкока, который который умер в 1980 году, легли в основу сюжета телефильма производства HBO «Девушка» 2012 года. Роль Типпи Хедрен, которой, по сюжету, манипулировал маститый режиссер, исполнила актриса Сиенна Миллер.

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