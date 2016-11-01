Археологи признали гробницу Христа неповрежденной

Археологи, изучающие гробницу Иисуса Христа в Иерусалиме заявили, что она сохранилась неповрежденной. Об этом пишет журнал National Geographic.

Однако исследователь издания Фредрик Хиберт заявил, что это не может служить доказательством того, что ее местонахождение не изменилось с течением времени.

Он сообщил, что каменное погребальное ложе сохранилось под более поздними наслоениями и двумя мраморными плитами практически в первозданном виде.

«Когда в ночь 26 октября плиту сняли, то консервационная команда из Национального технического университета Афин нашла при первичном осмотре только слой заполняющего материала. Исследователи безостановочно работали еще 60 часов, обнаружив вторую мраморную плиту с крестом, вырезанным на ее поверхности. К ночи 28 октября, за считанные часы до того, как гробницу нужно было снова закрывать, взорам предстало оригинальное погребальное ложе из известняка в неповрежденном состоянии», — информирует издание.

Собрав обширный материал для дальнейшего изучения, ученые закрыли погребальную камеру мраморной плитой «возможно, на века или даже тысячелетия», подчеркивает журнал.

Главный археолог Иерусалима Дан Бахат признал, что только археологическими средствами невозможно доказать, что это место действительно было местом погребения Христа. Но другого объекта, который можно было бы признать подлинным, у ученых нет.