В ЦБ сообщили о планах снизить годовую инфляцию до 4%

Центробанк намерен довести темпы годовой инфляции «до целевого показателя» в 4%, пишет во вторник «Российская газета» со ссылкой на зампреда Банка России Георгия Лунтовского

«Россия добилась значительного прогресса в обуздании инфляции. По итогам сентября 2016 года темп прироста потребительских цен к уровню годичной давности составил 6,4%, а к окончанию 2017 года мы планируем довести годовую инфляцию до целевого показателя 4%», — рассказал Лунтовский в интервью изданию.

По его словам, означенный темп инфляции повлечет за собой также и изменений банкнотного ряда. Георгий Лунтовский пояснил, что «номиналы банкнот образованы путем применения к целому количеству порядков множителей», например, 1, 2 и 5. Подобный ряд, подчеркнул зампред ЦБ, используется в странах с уровнем инфляции 4–6%. «Именно исходя из устойчивого замедления инфляционных процессов в России, мы приняли решение о приближении нашего банкнотного ряда к мировым стандартам и о выпуске в обращение банкнот номиналами 200 и 2000 рублей», — уточнил Лунтовский.

В середине октября президент РФ Владимир Путин на форуме «Россия зовет!» заявил, что в 2016 году инфляция в стране опустится ниже показателя в 6%, что станет новым историческим минимумом.

Ранее Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) установила, что в третьем квартале 2016 года реальные располагаемые доходы населения упали на 6,1%. При этом потребительские цены в стране растут сравнительно медленно: с января по сентябрь они увеличились на 4,05%, и это самый низкий показатель за аналогичные периоды, начиная с 1991 года. В частности, продовольственная инфляция составила 2,43%.