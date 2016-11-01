Китайский истребитель пятого поколения совершил показательный полет на авиасалоне

В рамках авиационной выставки в Чжухае состоялись первые демонстрационные полеты китайского истребителя пятого поколения «Цзянь-20» (Chengdu J-20), разработанного компанией Chengdu Aerospace Corporation для ВВС КНР, сообщает Reuters.

В показательном полете участвовали два J-20. Самолеты вместе появились над взлетно-посадочной полосой. Затем один из них совершил пролет над зрителями и покинул пределы видимости, а второй выполнил несколько пилотажных элементов.

Эксперты Reuters отмечают, что показательный полет на авиасалоне Airshow China-2016 был организован таким образом, что не позволил подробно рассмотреть новый китайский самолет, в частности, тип используемого двигателя. Специалисты по боевой авиации также отмечают, что фюзеляж J-20, участвовавших в показательном полете, отличается от фотографий прототипов, представленных в 2010 году.

Самолет Chengdu J-20 впервые поднялся в воздух в 2011 году. Запуск его в эксплуатацию ожидается в 2018 году. В настоящее время в Китае также разрабатывается истребитель пятого поколения J-31 «Кречет», которые впервые был представлен в ноябре 2014 года.

Ранее во вторник стало известно, что Россия начала поставки истребителей Су-35 поколения 4++ по контракту с Китаем. Заключение контракта на поставку 24 истребителей Су-35 в Китай состоялось в ноябре 2015 года. Общая сумма сделки составляет около 2,5 миллиарда долларов.