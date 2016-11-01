Банк правительства Японии урезал работу с Россией из-за санкций

Японский банк международного сотрудничества (Japan Bank for International Cooperation, JBIC), собственником которого является правительство страны, объявил об ограничении финансирования российских финансовых институтов и компаний, передает Nikkei.

В банке уточнили, что решение связано со стремлением японских властей избежать конфликтов с Вашингтоном и противоречий с антироссийскими санкциями Евросоюза. Поэтому, в частности, JBIC прекратит финансировать российские проекты, из которых вышли американские или европейские компании.

Кроме того, японское правительство поручило JBIC проверять такие проекты на предмет получения ими денег от коммерческих банков страны и уведомлять власти об этих фактах. Параллельно Японский банк международного сотрудничества уполномочен создать «адекватные механизмы» для передачи средств тем проектам, которые одобрены официальным Токио.