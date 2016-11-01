СМИ сообщили о назначении родственника Кадырова вице-премьером Чечни

Вице-премьером правительства Чеченской республики по взаимодействию с правоохранительными органами, силовыми структурами и муниципальными образованиями назначен 29-летний руководитель администрации главы Чечни Ислам Кадыров, сообщается на сайте главы и правительства ЧР.

1 ноября состоялось первое заседание республиканского правительства в новом составе. На нем глава кабмина Абубакар Эдельгериев представил кандидатуру своего заместителя — Ислама Кадырова, ранее руководившего администрацией Рамзана Кадырова, являвшегося мэром чеченской столицы, а также главой министерства имущественных и земельных отношений Чечни.

«Я уверен, что Ислам Вахаевич справится с возложенными на него обязанностями», — заявил чеченский лидер после представления кандидатуры нового вице-премьера.

СМИ утверждают, что Ислам Кадыров приходится главе республики родственником — то ли племянником, то ли двоюродным братом. Должности зампреда правительства, курирующего взаимодействие с силовиками, появилась в чеченском кабмине в середине октября.