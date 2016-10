Кадыров счел неприемлемым сокращение бюджета Чечни в 2017 году

Дорогие друзья! Сегодня я провёл совещание по вопросам формирования бюджета 2017 года. В обсуждении вопроса приняли участие Председатель Правительства Чеченской Республики Абубакар Эдельгериев, Председатель Парламента ЧР Магомед Даудов, министры, руководители ведомств. Премьер-министр подробно проинформировал о работе по согласованию проекта бюджета ЧР с Минфином РФ. Возникает много вопросов. Нас не может устраивать предлагаемый Минфином РФ вариант проекта бюджета. В предыдущие годы, учитывая экономическую обстановку в стране, мы соглашались со всеми предложениями Минфина. Несмотря на исключительно тяжёлую послевоенную ситуацию, бюджет Чечни был секвестирован. Мы и с этим согласились. Упразднили ФЦП "Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)", хотя она полностью прошла процедуру защиты. Считаю, что реализацию ФЦП следует возобновить. Она была очень эффективной. А между тем, во многих регионах, где и в помине не было войны, бюджеты были полностью одобрены с учётом предложений властей субъектов. Я поручил Абубакару Эдельгериеву более предметно заняться вопросами бюджета и ФЦП на федеральном уровне. Если и дальше продолжится практика урезание бюджета, республика не сможет развиваться, нам не удастся выполнить взятые на себя социальные обязательства. За последние годы в Чечне построены десятки и сотни социальных объектов, школ, медицинских учреждений. Они оснащены современным оборудованием, которое требует дорогостоящего обслуживания. На это нужны средства. Я предложил в проекте бюджета определить самые приоритетные направления, развитие которых имеет особое значение. Одновременно поручил держать на жестком контроле вопросы привлечения инвестиций, расширения налогооблагаемой базы. #Кадыров #Россия #Чечня #Бюджет

