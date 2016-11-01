Кадыров счел неприемлемым сокращение бюджета Чечни в 2017 году
Глава Чечни Рамзан Кадыров на бюджетном совещании заявил, что предложения Минфина РФ по сокращению бюджета республики на 2017 год неприемлемы. Об этом сообщает РИА Новости.
Он заявил, что Чечня «только сейчас становится на ноги», однако проблем еще хватает.
«Чечня в числе двух единственных регионов, где существует трехсменка в школах. Объекты мы восстановили, но после начинается самое сложное — закупить оборудование, готовить специалистов. Нам необходимо развивать основные направления экономики», — добавил он.
Кадыров также отметил, что федеральная целевая программа (ФЦП) восстановления экономики и социальной сферы Чечни до 2020 года была секвестирована.
Он поручил главе регионального правительства Абубакару Эдельгериеву на федеральном уровне заняться восстановлением ФЦП.
Дорогие друзья! Сегодня я провёл совещание по вопросам формирования бюджета 2017 года. В обсуждении вопроса приняли участие Председатель Правительства Чеченской Республики Абубакар Эдельгериев, Председатель Парламента ЧР Магомед Даудов, министры, руководители ведомств. Премьер-министр подробно проинформировал о работе по согласованию проекта бюджета ЧР с Минфином РФ. Возникает много вопросов. Нас не может устраивать предлагаемый Минфином РФ вариант проекта бюджета. В предыдущие годы, учитывая экономическую обстановку в стране, мы соглашались со всеми предложениями Минфина. Несмотря на исключительно тяжёлую послевоенную ситуацию, бюджет Чечни был секвестирован. Мы и с этим согласились. Упразднили ФЦП "Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)", хотя она полностью прошла процедуру защиты. Считаю, что реализацию ФЦП следует возобновить. Она была очень эффективной. А между тем, во многих регионах, где и в помине не было войны, бюджеты были полностью одобрены с учётом предложений властей субъектов. Я поручил Абубакару Эдельгериеву более предметно заняться вопросами бюджета и ФЦП на федеральном уровне. Если и дальше продолжится практика урезание бюджета, республика не сможет развиваться, нам не удастся выполнить взятые на себя социальные обязательства. За последние годы в Чечне построены десятки и сотни социальных объектов, школ, медицинских учреждений. Они оснащены современным оборудованием, которое требует дорогостоящего обслуживания. На это нужны средства. Я предложил в проекте бюджета определить самые приоритетные направления, развитие которых имеет особое значение. Одновременно поручил держать на жестком контроле вопросы привлечения инвестиций, расширения налогооблагаемой базы. #Кадыров #Россия #Чечня #Бюджет
A video posted by Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) on Oct 31, 2016 at 11:14am PDT