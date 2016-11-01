Кадыров счел неприемлемым сокращение бюджета Чечни в 2017 году

Глава Чечни Рамзан Кадыров на бюджетном совещании заявил, что предложения Минфина РФ по сокращению бюджета республики на 2017 год неприемлемы. Об этом сообщает РИА Новости.

Он заявил, что Чечня «только сейчас становится на ноги», однако проблем еще хватает.

«Чечня в числе двух единственных регионов, где существует трехсменка в школах. Объекты мы восстановили, но после начинается самое сложное — закупить оборудование, готовить специалистов. Нам необходимо развивать основные направления экономики», — добавил он.

Кадыров также отметил, что федеральная целевая программа (ФЦП) восстановления экономики и социальной сферы Чечни до 2020 года была секвестирована.

Он поручил главе регионального правительства Абубакару Эдельгериеву на федеральном уровне заняться восстановлением ФЦП.