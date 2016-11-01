Песков не смог спрогнозировать реакцию Минфина на претензии Кадырова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, повлияет ли критика главы Чечни Рамзана Кадырова на решение Минфина о сокращении федеральных поступлений в бюджет республики. Об этом он заявил изданию Lenta.RU.

«Я не знаю. Дело в том, что это же не просто тема согласия или несогласия. Это тема аргументации, этот вопрос связан не просто с интересом одного субъекта РФ, это вопрос общего бюджета страны, достаточно сложная субстанция, где должны приниматься во внимание все аспекты, что собственно и будет происходить в Госдуме», — пояснил Песков.

1 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров назвал предложения Минфина РФ по сокращению бюджета республики на 2017 год неприемлемыми. Он также отметил, что федеральная целевая программа (ФЦП) восстановления экономики и социальной сферы Чечни до 2020 года была секвестирована.

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность увеличения финансирования госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» до 2025 года при формировании проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.