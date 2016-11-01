Песков ответил на призыв «Ночных волков» вернуть членов семьи в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался прокомментировать слова лидера уральского отделения мотоклуба «Ночные волки» Михаила Кайгородова, который призвал вернуть «всех членов семьи на родину». Об этом пишет «Интерфакс».

«Нет. Я завершил дискуссию на эту тему и сказал об этом вам несколько дней тому назад. Мне нечего добавлять», — заявил Песков.

Кайгородов поддержал разгоревшуюся в обществе полемику о цензуре и культуре, которая началась несколько дней назад художественным руководителем театра «Сатирикон» Константином Райкиным. Лидер уральского отделения «Ночные волки» рекомендовал Пескову прежде, чем «поучать» байкера Александра Залдастанова (Хирурга) самому «выполнить прямое поручение президента и вернуть всех членов семьи на родину», передавало уральское издание Ura.ru.

Кроме того, Кайгородов предложил «позаботиться о смене американского гражданства своих близких родственников».

«После этого с ним можно дискутировать по проблемам будущего России и ее культурных ценностей. А сейчас не видим смысла», — резюмировал он.

Напомним, что ранее представитель Кремля сказал, что «бес попутал мотоциклиста (Хирурга), оскорбившего актера (Райкина)» и предложил ему принести извинения в адрес худрука.

Залдастанов заявил, что не собирается отказываться от своих слов: «Мне не нравятся эти выставки, и от своих слов я не отказываюсь, и, более того, я бездействовать не буду. Я постараюсь отбить желание и возможность оскорблять веру, оскорблять иконы и выставлять там этих педофилов».

Как сообщалось, Хирург раскритиковал Райкина, который пожаловался на цензуру в искусстве. «Дьявол всегда соблазняет свободой. А под видом свободы эти райкины хотят превратить страну в сточную канаву, по которой текли бы нечистоты. Бездействовать мы не будем, и я сделаю все, чтобы защитить нас от американской демократии», — заявил Хирург.