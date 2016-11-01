В суде зачитали письма Варвары Карауловой о «спасении нации» через джихад

На заседании Московского окружного военного суда по делу студентки МГУ Варвары Карауловой (Александры Ивановой), которую обвиняют в попытке примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», были зачитаны фрагменты переписки девушки с вербовщиком Айратом Саматовым, передает «Интерфакс».

Из этих фрагментов следует, что в переписке студентка называла джихад «спасением нации», без которого она начинает «постепенно умирать».

«Во многом ИГИЛ побеждают из-за правильного намерения, а чеченцы победить не могли, наверное, сбились», — процитировали на заседании слова девушки из ее письма Саматову. После этого подсудимую спросили, про победу над кем она писала применительно к чеченцам, но Караулова (Иванова) не смогла ответить.

При этом она поведала суду о своем отрицательном отношении к намерению ее возлюбленного (и одновременно вербовщика) Саматова «погибнуть за ислам». «Как можно нормально относиться к тому, что твой возлюбленный хочет погибнуть?» — заявила студентка.

Напомним, в мае прошлого года Варвара Караулова, не сообщив родителям, сбежала в Турцию. Ее подозревают в том, что она намеревалась примкнуть к «Исламскому государству». В начале июня девушка была задержана на турецко-сирийской границе вместе с двумя другими россиянами, после чего ее выслали в Россию.

После возвращения на родину студентке не предъявили обвинений. Чтобы избежать пристального внимания СМИ и из соображений безопасности она сменила имя на Александру Иванову. Родители девушки считают, что причиной ее поступка стала патологическая влюбленность в Саматова.

Накануне психологическая экспертиза признала Варвару Караулову вменяемой, но диагностировала у нее «кратковременную депрессивную реакцию», которая имела место летом минувшего года после возвращения в Россию.