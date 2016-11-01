Уголовное дело против Навального о клевете вернули на доследование

Прокуратура вернула на доследование уголовное дело против блогера Алексея Навального, обвиняемого в клевете на бывшего следователя МВД Павла Карпова, являющегося фигурантом «списка Магнитского». Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Вадима Кобзева.

Как уточнил источник, дело возвращено прокурором для устранения выявленных нарушений. Между тем, о каких именно нарушениях идет речь, адвокат не уточнил.

Уголовное дело о клевете в отношении Алексея Навального было возбуждено в мае 2016 года по заявлению Павла Карпова. Бывший следователь пожаловался на то, что блогер Алексей Навальный в соцсетях распространял фильм «Каста неприкасаемых», снятый основателем фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером. В этом фильме, в ;частности, говорилось о причастности Карпова к смерти в московском СИЗО юриста фирмы Hermitage Capital Сергея Магнитского.

Дело по заявлению Карпова было возбуждено по статье 128.1 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 5 млн рублей или обязательных работ на срок до 480 часов.