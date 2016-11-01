Путин поручил увеличить финансирование развития Северного Кавказа

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность увеличения финансирования госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года при формировании проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Соответствующее поручение от 27 октября опубликовано на сайте президента.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Доклад должен быть подготовлен до 15 октября 2015 года.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров 1 ноября заявил, что предложения Минфина РФ по сокращению бюджета республики на 2017 год неприемлемы. «Чечня в числе двух единственных регионов, где существует трехсменка в школах. Объекты мы восстановили, но после начинается самое сложное — закупить оборудование, готовить специалистов. Нам необходимо развивать основные направления экономики», — заявил он.