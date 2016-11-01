Госдеп США назвал «оскорбительным» сравнение операций в Мосуле и Алеппо

Представитель внешнеполитического ведомства США Джон Кирби назвал недопустимым сравнение операции международной коалиции в иракском Мосуле с операцией сирийских правительственных войск при поддержке России в Алеппо, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

Джон Кирби считает, что между этими операциями есть радикальные отличия. По его словам, в Алеппо «сирийские режим осадил город при поддержке крупнейшего союзника в лице России», тогда как в Мосуле действует международная коалиция из 66 стран, являющая легитимной и поддерживаемой мировым сообществом.

При этом Кирби утверждает, что в Алеппо организация «Джебхат ан-Нусра» (признана террористической в России и других странах), представлена «относительно небольшим количеством», а сопротивление в основном осуществляют умеренные оппозиционные группировки, а также гражданские лица. Также Кирби заявил, что «невинные гражданские лица» в Алеппо являются мишенью для самолетов, уничтожается инфраструктура, в частности, больницы. При этом в Мосуле атаки с воздуха являются «очень точными, очень избирательными», уделяется большое внимание, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

Днем ранее иракские войска сообщили о начале боев в Мосуле. Этот город считается оплотом боевиков «Исламского государства» (группировка признана террористической в России и других странах) в Ираке. Наступление на него началось в середине октября, ранее бои велись лишь в окрестностях города — в самом Мосуле остаются мирные жители.

31 октября СМИ рассказали о планах президента России Владимира Путина нанести удар по Алеппо во время выборов в США. Российские войска якобы намерены начать полномасштабную военную операцию в этом сирийском городе в ближайшую неделю. Об этом пишет изданиеThe Times со ссылкой на данные западной разведки.