01 ноября 2016, 13:48
Кокорина впервые вызвали в сборную после скандала в Монте-Карло
24 игрока российской футбольной сборной получили приглашения на подготовку к товарищеским матчам против Катара и Румынии от тренерского штаба национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым. Об этом говорится в сообщении на сайте Российского футбольного союза (РФС).
С Катаром российская команда сыграет 10 ноября в Дохе, с Румынией — 15 ноября в Грозном.
В числе приглашенных — нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который вызван Черчесовым впервые с его прихода на пост главного тренера национальной сборной по футболу.
Александр Кокорин оскандалился из-за участия в роскошной вечеринке в ночном клубе Монте-Карло который он посетил сражу после провала команды РФ на Евро-2016.
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