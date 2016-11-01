Кокорина впервые вызвали в сборную после скандала в Монте-Карло

24 игрока российской футбольной сборной получили приглашения на подготовку к товарищеским матчам против Катара и Румынии от тренерского штаба национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым. Об этом говорится в сообщении на сайте Российского футбольного союза (РФС).

С Катаром российская команда сыграет 10 ноября в Дохе, с Румынией — 15 ноября в Грозном.

В числе приглашенных — нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который вызван Черчесовым впервые с его прихода на пост главного тренера национальной сборной по футболу.

Александр Кокорин оскандалился из-за участия в роскошной вечеринке в ночном клубе Монте-Карло который он посетил сражу после провала команды РФ на Евро-2016.