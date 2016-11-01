Матвиенко исключила возможность органичения российского суверенитета над Курилами

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Москва никогда не пойдет на ограничение российского суверенитета, а тем более на передачу юрисдикции, над Курильскими островами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается Курильских островов, то их принадлежность является спорной для Японии, но не для России. Они отошли к нам по итогам Второй мировой войны, что зафиксировано в международных документах. И потому суверенитет России над ними не подлежит сомнению. Как заметил глава российского государства Владимир Путин, мы территориями не торгуем. Вместе с тем, мы готовы идти на поиск такого компромисса по вопросу о мирном договоре, который может устроить обе стороны», — сказала Матвиенко в ходе визита делегации Совфеда в Японию.

Она подчеркнула, что для достижения компромисса требуется «прежде всего, реализм со стороны наших японских партнеров».

Матвиенко признала, что Япония является важным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и выразила надежду, что политическая воля партнеров поможет снять «наслоения» в двусторонних отношениях.