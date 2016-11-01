Участника «гонки» на Gelandewagen задержали в Москве за повторное нарушение

Участник «гонки» с полицией на Mercedes Gelandewagen Абдувахоб Маджидов задержан в центре Москвы за грубое нарушение правил дорожного движения, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Вечером в понедельник [31 октября] на Новом Арбате сотрудниками был остановлен автомобиль марки Opel, водитель которого грубо нарушал ПДД, двигаясь по разделительной полосе. Водителем оказался Абдувахоб Маджидов», — цитирует агентство слова собеседника.

Как выяснилось, водитель и его пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности. Кроме того, Маджидов не имел при себе документов, кроме водительского удостоверения, принадлежащего другому человеку.

Для установления личности нарушитель был доставлен в территориальный отдел полиции. Пресс-служба ГУ МВД по Москве подтвердила факт задержания водителя на Новом Арбате вечером 31 октября за грубое нарушение ПДД, но не стала раскрывать его имени.

17 октября Гагаринский суд столицы приговорил двоих участников «гонки» на «Гелендвагене» к обязательным работам на 300 часов. Водитель внедорождника Абдувахоб Маджидов был полностью оправдан. Такое решение было вынесено в связи с тем, что в июле он уже был приговорен судом к обязательным работам и лишен водительских прав на четыре месяца.

Ранее гособвинение просило суд назначить трем фигурантам дела наказание в виде лишения свободы на максимальный срок до двух лет и семи месяцев. После вынесения приговора в прокуратуре заявили, что он будет обжалован.

Приговор раскритиковала депутат Государственной думы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. Она назвала это решение незаконным.