Число отравивишихся питьевой водой в Дагестане приблизилось к 600

По состоянию на 1 ноября, в Дагестане с симптомами острой кишечной инфекции госпитализированы 573 человека, в том числе 434 ребенка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава.

По словам представителя ведомства, только за последние сутки в республике были госпитализированы 136 больных, из них 112 детей.

Первые обращения жителей Дагестана к врачам были отмечены 27 октября. В течение двух последующих дней в больницы с симптомами острой кишечной инфекции обратился 131 человек, в первую очередь жители Махачкалы.

Ранее Роспотребнадзор назвал предполагаемых виновных в массовом отравлении питьевой водой в Махачкале. Речь идет о сотрудниках руководства городской водоснабжающей организации и ответственных лицах в мэрии города. Как выяснили специалисты Роспотребнадзора, причиной отравления стала недостаточно хлорированная вода.