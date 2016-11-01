Шойгу сообщил о заходе «Петра Великого» в Средиземное море

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что авианосная корабельная группировка ВМФ России совершила переход в Средиземное море, передает РИА Новости.

«На минувшей неделе наша корабельная авианосная ударная группа во главе с ракетным крейсером "Петр Великий" совершила переход по Восточной Атлантике в Средиземное море», — сказал глава оборонного ведомства на селекторном совещании.

Сергей Шойгу также отметил, что группировка обеспечена всем необходимым. По его словам, отказ в заходе российских кораблей в зарубежные порты никак не отразился на графике их движения по маршруту.

Министр обороны РФ при этом подчеркнул, что случай с отказом показывает, как «партнеры понимают свой вклад в борьбу с международным терроризмом в Сирии». «Пора бы западным коллегам определиться, с кем они в действительности борются — с террористами или с Россией. Как сказал один наш поэт, "нельзя одним и тем же местом сидеть на разных поездах". Может быть, они забыли, от чьих рук погибли безвинные люди в результате терактов в Бельгии, Франции, Египте, Ираке и других странах?» — добавил Шойгу.

21 октября корабельная авианосная группа ВМФ России во главе с тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» вошла в пролив Ла-Манш. Во время прохождения пролива истребители-бомбардировщики Tornado ВВС Великобритании пролетели на низкой высоте над российскими кораблями. По данным газеты Times, это было сделано для «демонстрации присутствия».