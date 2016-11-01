Глава MI5 сообщил о растущей угрозе для Великобритании со стороны России

Глава британской службы контрразведки MI5 Эндрю Паркер заявил, что, помимо исламского экстремизма, наиболее заметную опасность для Великобритании представляют тайные операции спецслужб РФ. О том, что Россия представляет собой растущую угрозу стабильности Великобритании, он сообщил в интервью The Guardian.

Паркер заявил, что MI5 в настоящее время сконцентрировалась на противодействии агрессивному продвижения внешней политики России с помощью госорганов, включая пропаганду, шпионаж, диверсии и кибератаки.

По утверждению главы британской разведки, в сферу интересов российских спецслужб входят военные секреты, промышленные проекты, экономическая информация, политика правительства и внешняя политика. Паркер заявил, что в Великобритании и Европе в настоящее время работают множество резидентов разведки РФ.

По его мнению, со времен первой холодной войны многое изменилось. В частности, теперь ведутся кибервойны. Россия из тайной угрозы, становится все более явной.

«Мы понимаем, что мир меняется, мы тоже должны измениться. Мы должны говорить о нашей работе и объяснять ее», — подчеркнул Паркер.

Издание отмечает, что это первое интервью, данное руководителем британской разведки за 107 лет ее существования.