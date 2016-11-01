Милонов предложил послать на «Евровидение» Хирурга и группу из Крыма

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил делегировать на конкурс «Евровидение-2017», который пройдет в Киеве, музыкальную группу из Крыма и членов байкерского движения «Ночные волки», передает радио «Балтика».

В частности, Милонов назвал желаемым представителем на конкурсе лидера «Ночных волков» Александра Залдостанова (Хирурга). «Услаждать взоры нацистов сейчас тяжело», — посетовал депутат.

По его словам, конкурсанты могут столкнуться и с другими проблемами — например, с обеспечением безопасности. Ситуация с безопасностью, как утверждает Милонов, в Киеве примерно на том же уровне, как в Сомали, поэтому участникам «Евровидения» следует соблюдать осторожность.

Украину, которая получила право принимать европейский конкурс песни после победы певицы Джамалы, депутат ГД назвал «полунацистским государством без легитимной власти, с людьми, пришедшими в результате государственного переворота».

Ранее о своей готовности представлять Россию на «Евровидении-2017» заявил певец и композитор Юрий Лоза, который резко раскритиковал выступавшего в 2016 году Сергея Лазарева за сходство с западными исполнителями. По мнению музыканта, на «Евровидении» необходимо продемонстрировать, что в России есть собственная самобытная эстрада, — и он сам вполне подходит для выполнения этой задачи, так как является автором и исполнителем в одном лице.

Россия уже подала заявку на участие в «Евровидении-2017». Ранее Киев предупреждал, что не впустит в страну российских артистов, включенных в «черный список» из-за санкций.