Эксперт РАН предсказал россиянам прозябание в экономическом болоте

Заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Яков Миркин в беседе с Lenta.RU заявил, что экономика России застыла на уровне 2015 года. По его мнению, рост ВВП будет колебаться на минимальных значениях, а уровень жизни снижаться.

«Мой прогноз: в обозримой перспективе — экономика в болоте, болтанка вокруг нуля с ожиданием следующих "черных лебедей"», — сказал Миркин. Эксперт напомнил, что экономика РФ остается зависимой от внешних факторов, в частности, от курса доллара и цены на сырье и возможности поддержания физических объемов его добычи.

Миркин утверждает, что курс рубля в настоящее время переоценен, и фиксирование его на уровне 62-63 за доллар затормозит экономику. В особенности в сфере публичных финансов.

Представитель ИМЭМО подчеркнул, что из-за удорожания кредитов, обусловленного сверхвысокими процентными ставками ЦБ, страдает малый бизнес. Его развитие также сдерживается высокими налогами и административными издержками.

Миркин заявил, что успехи в ВПК и аграрном секторе в отдельных регионах не смогут обеспечить общий подъем экономики.

«Рост в сельском хозяйстве России достигнут за счет бюджетных субсидий, а в экономике в целом тот же самый эффект может быть достигнут за счет снижения налогов и процентных ставок», — заявил Миркин.

31 октября Минэкономразвития опубликовало социально-экономический прогноз, в котором предсказало 20-летнюю стагнацию до 2035 года. В базовом варианте темпы роста ВВП ожидаются, в среднем (цена на нефть 40 долларов за баррель), на 1,8%, «базовый+» (48 долларов за баррель) — 2% в год, в «целевом» варианте — 3,6% в год.

21 октября 2016 года Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) установила, что в третьем квартале 2016 года реальные располагаемые доходы населения упали на 6,1%.

При этом потребительские цены в стране растут сравнительно медленно: с января по сентябрь они увеличились на 4,05%, и это самый низкий показатель за аналогичные периоды, начиная с 1991 года. В частности, продовольственная инфляция составила 2,43%.