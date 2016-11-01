Московское метро впервые будет работать всю новогоднюю ночь
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что впервые столичный метрополитен будет работать всю новогоднюю ночь. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Мы приняли решение сделать работу метро круглосуточной в отдельные дни. В 2017 году это будут Новый год и День города, в 2018-м году также дни наиболее важных матчей чемпионата мира по футболу», — пояснил Собянин на заседании президиума правительства столицы.
Заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что в праздничные ночи интервал движения поездов в метро с 0:30 до 5:30 будет составлять 15 минут, в остальное время — по обычному графику.
Градоначальник отметил, что возможность круглосуточной работа метро произошла благодаря целому ряду предпринятых мер, среди которых улучшение работы его вентиляции, повышение надежности путевой инфраструктуры, а также надежности электрических систем .
Напомним, что прежде в новогоднюю ночь лишь продлевался режим работы общественного транспорта: метро работало до 02:00 московского времени, наземный транспорт — на час дольше.