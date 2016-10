Иракский спецназ захватил телецентр в Мосуле

Иракский генерал-лейтенант ВС Талиб Кенани сообщил о захвате правительственными войсками здания телевидения в Мосуле. Об этом сообщает Reuters.

Наступление на город, в котором до сих пор проживают 1,5 млн жителей, началось через две недели после начала осады города. Отмечается, что это первое ключевое здание, которое удалось занять правительственным войскам. Телецентр захватили бойцы элитного подразделения контртеррористической службы.

Источник агентства сообщил, что во вторник с рассвета в Мосуле стали слышны звуки тяжелых орудий. В восточных районах города улицы простреливаются, из-за чего многие жители не покидают свои убежища уже вторые сутки.

Мосул является неофициальной иракской «столицей» запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). «Даст Бог, мы отрубим голову змеи. Они могут или умереть, или сдаться», — приводит агентство слова премьер-министр Ирака Хайдера аль-Абади.

Военные, в свою очередь, предупреждают, что бои за Мосул могут стать самыми жестокими за последнее десятилетие. ООН заявило, что наступление на город может вызвать паническое бегство более миллиона жителей, что, в свою очередь, может спровоцировать гуманитарный кризис.

Iraqi troops enter IS-held city of Mosul and face heavy resistance - BBC journalist embedded with special forces https://t.co/HSS8WqTZLS