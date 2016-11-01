Борису Джонсону запретили ездить на работу на велосипеде

Британская полиция из соображений безопасности запретила главе внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Борису Джонсону ездить на работу на велосипеде, пишет Daily Mail.

По мнению правоохранителей, езда на велосипеде делает министра легкой мишенью для террористов. Полицейские предложили Джонсону, который предпочитает велосипед еще с тех времен, когда являлся мэром Лондона, предложили пересесть на служебный автомобиль.

Как отмечает Daily Mail, глава МИД Великобритании давно считает, что велосипедисты смогут избавить столицу страны от вечных пробок. Ранее стало известно, что Джонсон переехал из района Излингтон на востоке Лондона в особняк неподалеку от Букингемского дворца, что позволило ему без проблем добираться до работы на велосипеде.

Один из друзей Бориса Джонсона рассказал журналистам, что запрет крайне раздосадовал министра, поскольку тот действительно любит кататься на велосипеде. Тем не менее он решил следовать рекомендации полицейских, поскольку признал, что действительно является «довольно узнаваемой целью».