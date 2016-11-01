Россия и страны ОПЕК договорились о заморозке добычи нефти

Генеральный секретарь организации стран-экспортеров нефти Мохаммед Баркиндо сообщил, что все члены ОПЕК и крупные производители нефти, включая Россию, поддержали проект заморозки добычи нефти во время встречи 28 октября в Вене. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

Он также сообщил, что эксперты из стран ОПЕК достигли «значительного прогресса» в работе над деталями соглашения, но подчеркнул, что оценивать объемы сокращения добычи нефти государствами, не состоящими в ОПЕК, пока преждевременно.

Напомним, 28 сентября 2016 года страны ОПЕК договорились об ограничении объема нефтедобычи до 32,5 млн баррелей в день. Почти сразу на эту новость отреагировал рынок: баррель нефти марки Brent подорожал почти на 5%, до уровня 48,01 доллара.

27 октября СМИ сообщили, что Россия отказала ОПЕК в сокращении добычи нефти, согласившись ее заморозить.

11 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова присоединиться к решению ОПЕК и заморозить добычу нефти на текущем уровне.