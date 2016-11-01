Турция возобновила поставки апельсинов в Россию

В Россию вновь начали импортировать турецкие апельсины, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции Омера Экши.

В свою очередь, глава группы по продвижению турецких цитрусовых Али Ковак обнародовал планы по наращиванию темпов импорта апельсинов. Его слова приводит «Интерфакс». Ковак сообщил, что до марта Турция собирается ввезти в РФ свыше 600 тысяч тонн этих фруктов,

До введения эмбарго на поставку турецких продуктов на российский рынок РФ ежегодно потребляла 1,6 млн тонн апельсинов из Турции, благодаря чему их доля составляла 34,5%. Вместе с помидорами, гранатами, виноградом и другими фруктами и овощами более 60% продаваемой в России плодоовощной продукции импортировалось турецкими поставщиками.

О том, что поставки цитрусовых из Турции могут вот-вот возобновиться, 25 октября заявил глава Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин. Несколькими днями ранее СМИ сообщали о дефиците апельсинов в РФ, из-за которого розничные цены на них в сентябре поднялись на 15,7%.

Сам перечень запрещенных к ввозу в РФ турецких продуктов был изменен правительством России 11 октября: действие эмбарго было прекращено в отношении слив, абрикосов, персиков и нектаринов, мандаринов (свежих и сушеных), а также апельсинов.

По-прежнему действует запрет на ввоз в Россию турецких кур и индеек, огурцов и томатов, яблок и груш, винограда, клубники и земляники, цветной капусты и лука, а также жевательной резинки и соли.

Со своей стороны Россельхознадзор обещал не препятствовать возвращению турецких продуктов на российский рынок, поскольку эмбарго было чисто политической мерой и не основывалось на претензиях к санитарным нормам.