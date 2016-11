Посольство России ответило главе MI5 картиной к фильму «Русские идут!»

Российское посольство в Великобритании разместило в своем Twitter постер американского комедийного кинофильма «Русские идут! Русские идут!». Так дипломаты ответили на слова директора службы контрразведки MI5 Эндрю Паркера о возрастающей угрозе стабильности Соединенного Королевства со стороны России.

«Грустно видеть профессионала, который застрял в созданном им самим пропагандистском мире», — написано также в посте на английском языке.

Director General of MI5 Parker interview for @Guardian: saddened to see a professional trapped to his own propaganda-created world pic.twitter.com/kw5QnUrzHq