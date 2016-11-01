Посольство России ответило главе MI5 картиной к фильму «Русские идут!»

Российское посольство в Великобритании разместило в своем Twitter постер американского комедийного кинофильма «Русские идут! Русские идут!». Так дипломаты ответили на слова директора службы контрразведки MI5 Эндрю Паркера о возрастающей угрозе стабильности Соединенного Королевства со стороны России.

«Грустно видеть профессионала, который застрял в созданном им самим пропагандистском мире», — написано также в посте на английском языке.

Director General of MI5 Parker interview for @Guardian: saddened to see a professional trapped to his own propaganda-created world pic.twitter.com/kw5QnUrzHq — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 1 ноября 2016 г.

Напомним, что в интервью The Guardian Паркер заявил, что, помимо исламского экстремизма для Великобритании представляют заметную опасность тайные операции российских спецслужб, включая пропаганду, шпионаж, диверсии и кибератаки.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обвинения в кибератаках главы британской MI5 в адрес России голословными и подчеркнул, что страна использует исключительно предусмотренные нормами международного права возможности для отстаивания своих интересов за рубежом.