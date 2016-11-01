Патрушев назвал угрозой для России наделение НАТО глобальными функциями

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев счел наращивание военного потенциала на границе с Россией и наделение НАТО глобальными функциями одной из главных угроз безопасности РФ. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Патрушев также упомянул развертывание новых видов вооружения и создание глобальной системы противоракетной обороны странами-членами Североатлантического альянса.

«Беспрецедентной угрозой международному миру и безопасности остается терроризм, в том числе в лице запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ)», — подчеркнул Патрушев.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что Москва готова взаимодействовать с США на основе равноправия и взаимного уважения интересов друг друга, несмотря на нагнетание антироссийской риторики.

«Пока же Россия значится в числе главных угроз национальной безопасности США. Нас не может не удивлять то, какими критериями мыслит Вашингтон, ставя Россию в один ряд с ИГ и лихорадкой Эбола в своей стратегии национальной безопасности», — сказал Патрушев.

Напомним, 28 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что НАТО не хочет холодной войны с Россией и не пытается спровоцировать конфронтацию. При этом накануне стало известно, что 17 государств изъявили желание принять участие в формировании батальонов североатлантического блока, которые будут базироваться в прибалтийских республиках и Польше.