В Кремле назвали обвинения главы MI5 в кибератаках голословными

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обвинения в кибератаках главы британской контрразведки Эндрю Паркера в адрес России голословными, сообщает ТАСС.

«Пока кто-либо не приведет каких-либо доказательств, любые заявления, будь то главы МИ5, вице-президента США или другого ответственного лица, будут считаться голословными и необоснованными», — заявил Песков.

Официальный представитель Кремля согласился с Паркером только в одном — для продвижения своих интересов Россия действительно использует все возможности, предусмотренные нормами международного права.

Напомним, глава британской службы контрразведки MI5 Эндрю Паркер заявил, что Россия представляет собой растущую угрозу стабильности Великобритании. Он, в частности, обвинил российские спецслужбы в ведении кибервойны, а также в агрессивному продвижении внешней политики России с помощью госорганов, включая пропаганду, шпионаж и диверсии.