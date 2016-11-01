Свердловский омбудсмен заступилась за арестованного ловца покемонов

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова не увидела в действиях видеоблогера Руслана Соколовского, который играл в мобильное приложение Pokemon Go в одном из храмов Екатеринбурга, «деяния или намерения, связанного с оскорблением чувств верующих». Соответствующий комментарий размещен на официальном сайте омбудсмена.

Мерзлякова считает, что Соколовский, делая видеозапись своей игры в храме, «преследовал исключительно коммерческий интерес», не связанный «с какими-либо конфессиональными предпочтениями».

Омбудсмен заверила, что тщательно изучила ситуацию и побеседовала с самим видеоблогером. По ее словам, в подобных случаях необходимо установить, «действительно ли пропорционально... применение мер административной/уголовной ответственности».

Правозащитник отметила, что Соколовский использовал «модное веяние по виртуальной охоте за виртуальными же объектами» для «привлечения как можно большего количества посетителей сайта» (имеется в виду его блог), которое, в свою очередь, должно было повысить привлекательность ресурса для рекламодателей.

Мерзлякова добавила, что уголовная ответственность, к которой привлекли видеоблогера, лишь обеспечивает ему «совершенно незаслуженное внимание» и помогает создавать «ложных героев».

При этом, по ее мнению, дело Соколовского может явиться поводом для обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) — а оно слишком «недостойное и мелкое» для такого масштаба разбирательств.

Напомним, Руслана Соколовского задержали 2 сентября из-за видеозаписи, на которой он запечатлел свою охоту на покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови. Сначала суд арестовал видеоблогера на два месяца, потом поместил его под домашний арест, а 28 октября вновь отправил в СИЗО за нарушение правил: он был заподозрен в пользовании интернетом, и его навещала девушка. РПЦ обещала заступиться за ловца покемонов при условии, что он принесет публичные извинения в содеянном.