СМИ узнали о переходе спичрайтера Ельцина и Путина в госкорпорацию

Бывший спичрайтер российских президентов Бориса Ельцина, Владимира Путина и Дмитрия Медведева Джахан Поллыева перейдет на работу в Объединенную судостроительную корпорацию, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на источник в Госдуме и в ОСК.

По данным телеканала, бывшая чиновница будет отвечать в госкорпорации за внешние связи. Между тем, в ОСК назначение Джахан Поллыевой пока не подтвердили.

С 2012 года Поллыева занимала пост руководителя аппарата Госдумы. На этом посту ее 9 октября сменил бывший глава Росмолодежи Сергей Поспелов. Как утверждает источник «Дождя», сообщение о переходе Поллыевой в ОСК можно рассматривать как ее «выход на пенсию».