На экс-прокурора Ленобласти завели дело о взятках на 20 млн рублей

В отношении бывшего прокурора Ленинградской области Станислава Иванова возбуждено уголовное дело по факту получения взяток на 20 млн рублей, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Следствие располагает данными о том, что в последние два года Станислав Иванов, являясь прокурором Ленинградской области, каждый месяц получал от одного из предпринимателей взятки в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей за «общее покровительство и устранение препятствий в деловой деятельности».

В частности, как утверждают следователи, предприниматель купил Иванову новый автомобиль Toyota Camry и на протяжении двух лет оплачивал ему аренду парковочного места. Кроме того, он оплатил две поездки на отдых за границу для семьи прокурора, которые обошлись примерно в 2 млн рублей.

В настоящее время по уголовному делу, возбужденному в отношении экс-прокурора, проводятся обыски и другие следственные действия. Кроме того, следователь направил в суд ходатайство о заключении фигуранта под стражу.

31 октября Станислав Иванов был уволен с поста прокурора Ленинградской области президентским указом.