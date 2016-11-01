Жук-вредитель распробовал древесину оливы

Американские исследователи сообщили, что жук ясеневая изумрудная узкотелая златка (Agrilus planipennis), который уничтожил тысячи ясеней в США и в Подмосковье, способен поселяться и в древесине оливковых деревьев, что служит серьезной угрозой сельскому хозяйству.

О печальной славе этого вида жуков мы рассказывали в специальном очерке. Их изначальная родина – Дальний Восток: Корея, северо-восточная часть Китая, север Японии, Монголия, Приморский и Хабаровский края России. Предполагают, что личинки изумрудной ясеневой златки были завезены в США из Китая в конце 1990-х в деревянной таре. Быстро распространившись, жуки погубили множество ясеней и нанесли серьезный удар по деревообрабатывающей промышленности. Эксперты полагают, что экономические потери, вызванные этим жуком, к 2019 году достигнут 10 млрд. долларов. Приблизительно в то же время изумрудные ясеневые златки появились и в Москве, где также стали причиной гибели большинства ясеней, а теперь распространяются и в Подмосковье. В 2014 году американские энтомологи во главе с Доном Чиполлини (Don Cipollini) обнаружили, что личинки златки поселяются еще в одном виде деревьев – снежноцвета виргинского (Chionanthus virginicus).

Теперь те же исследователи объявили, что обнаружили, что личинка ясеневой изумрудной узкотелой златки может успешно завершать свое развитие в оливе сорта «Мансанилья». Этот испанский сорт дает зеленые плоды и широко распространен по всему миру. Свои наблюдения Чиполлини и его коллеги подтвердили экспериментом. Они приобрели в питомнике саженец оливы и заразили его личинками златки. Опыт проводился в оранжерее, но в течение двух месяцев саженец содержали при пониженной температуре, чтобы имитировать зимние условия. В итоге личинки жуков успешно питались древесиной оливы два месяца до «зимы», благополучно перенесли зимовку и еще через три месяца превратились во взрослых жуков, которые выбрались из ствола наружу.

Пока остается неясным, привлекают ли оливы жуков в природе, и будут ли самки златки откладывать яйца в их стволы. Но потенциальная возможность вырасти в оливе у личинок златки имеется. Ученые считают, что, проникнув в Средиземноморье, изумрудная златка способна стать опасным вредителем на оливковых плантациях.

О своих экспериментах Дон Чиполлини и его сотрудники рассказали на конференции в Центре сельскохозяйственных исследований штата Огайо. Также они готовят статью для публикации в научном журнале.