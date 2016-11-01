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01 ноября 2016, 15:07
космос медицина подготовка космонавтов

Полет в космос ненадолго делает выше ростом и вызывает боли в спине

Экипажи экспедиций МКС-37 и МКС-38
Экипажи экспедиций МКС-37 и МКС-38
NASA

Согласно новому исследованию, за месяцы, проведенные на околоземной орбите, космонавты становятся выше, но после возвращения на Землю постепенно возвращаются к прежнему росту. Также у них выявлены возникающие после полета проблемы с позвоночником.

В ходе исследования шесть астронавтов НАСА, каждый из которых провел от четырех до семи месяцев на Международной космической станции, трижды прошли магнитно-резонансную томографию позвоночника: накануне полета, сразу после возвращения и спустя два месяца. Сканирование показало, что за время, проведенное в космосе, мышцы, поддерживающие их позвоночник, атрофировались. Масса этих мышц уменьшилась в среднем на 19 %. Через два месяца им удалось восстановить только около двух третей предполетной мышечной массы. Все это в четыре раза увеличило риск грыжи межпозвоночного диска у астронавтов по сравнению с контрольной группой. Также астронавты «выросли» в среднем на пять сантиметров, но прибавка в росте вскоре исчезла после возвращения из полета.

Около 70 % астронавтов НАСА жаловались на дискомфорт в позвоночнике после всего нескольких дней космического полета. У 50 % боли в спине наблюдались после возвращения на Землю. Обычно эти ощущения объяснялись отеком позвоночника после того, как на него переставал действовать вес тела. Но томография не выявила никаких признаков такого отека. Ведущий автор исследования Дуглас Чан (Douglas Chang) из Калифорнийского университета в Сан-Диего говорит, что он с коллегами намерен провести дополнительные исследования, чтобы точно выяснить, что происходит с позвоночником у астронавтов. Также Чанг отмечает, что ряда проблем, возможно, удастся избежать, если включить в программу физической активности экипажей МКС укрепляющие спину упражнения, которые были разработаны для земных пациентов с аналогичными расстройствами.

Результаты исследования опубликованы в специализированном медицинском журнале Spine.

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