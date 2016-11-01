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01 ноября 2016, 14:41
библиотека онлайн история

В сети опубликован список шотландских ведьм

Ведьмы. Гравюра, около 1800 года
Ведьмы. Гравюра, около 1800 года
Wellcome Images

Библиотека фонда Генри Уэлкома (Wellcome Library), которая специализируется на исследованиях по истории медицины, опубликовала на своем сайте 350-летний манускрипт, содержащий имена людей, обвинявшихся в колдовстве во время охоты на ведьм, которая охватила Шотландию в 1658-1662 годах.

После принятия в Шотландии закона о ведовстве в 1563 году, от трех до пяти тысяч человек за двести лет были обвинены в том, что они занимались колдовством. При расследовании применялись пытки: раздробление ног, сжатие головы веревочной петлей, вырывание ногтей, «испанский сапог», причем работа палачей оплачивалась из средств обвиняемого.

Усилению антиколдовской истерии способствовал король Шотландии Яков VI, ставший с 1603 года королем Англии под именем Яков I. Он искренне верил в существование ведьм, в частности, был убежден, что в 1590 году ведьмы пытались потопить корабль, на котором он плыл. Для этого они якобы бросали в воду предварительно окрещенного кота, привязав к его лапам конечности мертвецов. Несколько обвиняемых в этом были сожжены, а король вскоре после суда написал трактат по демонологии. В 1604 году благодаря Якову суровые меры борьбы с ведьмами были узаконены и в Англии. Наказания для ведьм и колдунов были суровыми, вплоть до смертной казни. До отмены этого закона в 1736 году по обвинению в колдовстве в Шотландии было казнено не менее двух тысяч человек.

 
Страница из манускрипта. Фото: Wellcome Images

Согласно данным обширного исследования ведовских процессов в Шотландии, сохранились данные о 3837 людях, обвиняемых в колдовстве. 84 процента обвиняемых были женщинами, около 65 процентов –  в возрасте старше сорока лет. Вопреки распространенному мнению, исследование показало, что народные целители составляли лишь часть обвиняемых в колдовстве. Также они не обязательно относились к бедным слоям населения, хотя дворяне составляли лишь около 6 % обвиняемых, около 64 % происходили из той части населения, которую сейчас назвали бы средним классом, это были довольно зажиточные крестьяне и горожане.

Оцифрованная рукопись 3658 из коллекции библиотеки представляет собой реестр имен мужчин и женщин, обвиненных в ведовстве в судах Шотландии в 1658 – 1662 годах. Помимо имен и мест проживания обвиняемых документ содержит детали их признаний в колдовских преступлениях. «Эта рукопись предлагает нам заглянуть в мир, который часто остается незадокументированным», – говорит Кристофер Хилтон, старший архивариус в Wellcome Library.

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