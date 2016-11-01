В сети опубликован список шотландских ведьм

Библиотека фонда Генри Уэлкома (Wellcome Library), которая специализируется на исследованиях по истории медицины, опубликовала на своем сайте 350-летний манускрипт, содержащий имена людей, обвинявшихся в колдовстве во время охоты на ведьм, которая охватила Шотландию в 1658-1662 годах.

После принятия в Шотландии закона о ведовстве в 1563 году, от трех до пяти тысяч человек за двести лет были обвинены в том, что они занимались колдовством. При расследовании применялись пытки: раздробление ног, сжатие головы веревочной петлей, вырывание ногтей, «испанский сапог», причем работа палачей оплачивалась из средств обвиняемого.

Усилению антиколдовской истерии способствовал король Шотландии Яков VI, ставший с 1603 года королем Англии под именем Яков I. Он искренне верил в существование ведьм, в частности, был убежден, что в 1590 году ведьмы пытались потопить корабль, на котором он плыл. Для этого они якобы бросали в воду предварительно окрещенного кота, привязав к его лапам конечности мертвецов. Несколько обвиняемых в этом были сожжены, а король вскоре после суда написал трактат по демонологии. В 1604 году благодаря Якову суровые меры борьбы с ведьмами были узаконены и в Англии. Наказания для ведьм и колдунов были суровыми, вплоть до смертной казни. До отмены этого закона в 1736 году по обвинению в колдовстве в Шотландии было казнено не менее двух тысяч человек.

Страница из манускрипта. Фото: Wellcome Images

Согласно данным обширного исследования ведовских процессов в Шотландии, сохранились данные о 3837 людях, обвиняемых в колдовстве. 84 процента обвиняемых были женщинами, около 65 процентов – в возрасте старше сорока лет. Вопреки распространенному мнению, исследование показало, что народные целители составляли лишь часть обвиняемых в колдовстве. Также они не обязательно относились к бедным слоям населения, хотя дворяне составляли лишь около 6 % обвиняемых, около 64 % происходили из той части населения, которую сейчас назвали бы средним классом, это были довольно зажиточные крестьяне и горожане.

Оцифрованная рукопись 3658 из коллекции библиотеки представляет собой реестр имен мужчин и женщин, обвиненных в ведовстве в судах Шотландии в 1658 – 1662 годах. Помимо имен и мест проживания обвиняемых документ содержит детали их признаний в колдовских преступлениях. «Эта рукопись предлагает нам заглянуть в мир, который часто остается незадокументированным», – говорит Кристофер Хилтон, старший архивариус в Wellcome Library.