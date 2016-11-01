Топ-менеджерам «Реновы» предъявлены обвинения во взятке на 88 млн рублей

Гендиректору компании «Т Плюс» Борису Вайнзихеру и совладельцу группы компаний «Ренова» Евгению Ольховику предъявлено обвинение в передаче взятки на сумму не менее 88 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Константина Ривкина.

«Им вменяется передача взятки не менее 88 млн руб. При этом обвинение не конкретизировано, не описаны обстоятельства передачи взятки, какие лица и организации перечисляли. Не установлены или не раскрыты взяткополучатели», — рассказал собеседник агентства.

Как сообщил в ходе судебного заседания следователь, в деле могут появиться другие обвиняемые, еще не установлен весь круг подозреваемых. В связи с этим следствие просит продлить арест обвиняемых до начала февраля.

В свою очередь представители «Реновы» заявили, что группа компаний готова внести залог за освобождение Вайнзихера и Ольховика. Защита Ольховика при этом согласна и на домашний арест, так как он нуждается в лечении. Ранее сообщалось, что «Ренова» договорилась о сотрудничестве с властями Коми.