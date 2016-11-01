«Российская газета» извинилась перед Словенией за неверное освещение позиции по Крыму

Редакция «Российской газеты» извинилась перед мэром столицы Словении Любляны Зораном Янковичем и опубликовала опровержение информации о том, что он поддерживает присоединение Крыма к РФ.

«Редакция приносит свои извинения мэру города Любляны и читателям "Российской газеты"», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.

Ранее издание выпустило заметку «Вместе сильнее», в которой приведена цитата Янковича о признании итогов референдума в Крыму. Однако, представители словенского посольства сообщили, что «приводится не соответствующая действительности цитата из заявления мэра города Любляны Зорана Янковича о том, что Словения одной из первых в Европе признала итоги референдума по Крыму», Янкович не разговаривал с журналистами издания об этой теме.

В опровержении «Российской газеты» отмечается, что «Республика Словения поддерживает независимость, территориальную целостность и суверенитет Украины и в соответствии с этим не признает ни результатов референдума в Крыму, ни незаконного присоединения Крыма к Российской Федерации, являющимся нарушением международного права».

Также редакция издания исключила из материалов «Вместе сильнее» упоминания Крыма.