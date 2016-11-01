Прокуратура Чечни добилась от Роскомнадзора блокировки 50 порносайтов

Прокуратура Чечни добилась от Роскомнадзора блокировки 50 интернет-ресурсов с порнографическими материалами, сообщается на сайте Генпрокуратуры России. В сообщении подчеркивается, что порносайты были обнаружены в рамках «проверки исполнения законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

В чеченской республиканской прокуратуре отметили, что порнографические материалы находились в открытом доступе, для которого не требовалась регистрация с указанием возраста пользователя.

Прокуратура последовала установленной законом процедуре и обратилась с запросом на блокировку сайтов в суд, который вынес соответствующее решение. Какой именно суд рассматривал этот вопрос, в сообщении Генпрокуратуры не уточняется.

Напомним, в прошлом месяце Роскомнадзор заблокировал доступ к 35 порносайтам по запросам прокуратур Ленинградской и Новосибирской областей, а в сентябре включил в реестр запрещенной информации два популярных порноресурса — YouPorn и PornHub.