Ротенберг предсказал объединение аэропортов Московского авиаузла

Инвестор Международного аэропорта Шереметьево Аркадий Ротенберг предположил возможность объединения аэропортов Московского авиаузла в будущем. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 24». Выдержки из интервью во вторник, 1 ноября, приводит ТАСС.

«По идее, может быть, и надо было это делать… Но это вопрос будущего», — не исключил он.

По словам Аркадия Ротенберга, в настоящее время его структуры заняты инвестициями в Шереметьево, и он не рассматривает возможность приобретения других аэропортовых активов.

В интервью телеканалу «Россия 24» Аркадий Ротенберг также сообщил, что его компания «Стройгазмонтаж», подрядчик строительства Крымского моста, не планирует пересматривать стоимость возведения объекта.

«Мы, во-первых, уже не можем пересматривать стоимость моста и, в принципе, не планируем. Мы прошли государственную экспертизу, определили цену и сегодня мы согласно этой цене и работаем», — сказал он.

Бизнесмен напомнил, что мост обойдется в 227,992 миллиарда рублей. Из этой суммы подрядчик уже освоил 30 миллиардов. Самую трудоемкую часть объекта — арку моста — планируется возвести в середине 2017 года.