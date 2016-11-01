Facebook и Twitter обвинили в игнорировании отчета о хранении данных россиян

Роскомнадзор пока не получил от Facebook и Twitter информации об исполнении закона о хранении персональных данных россиян, передает RNS со ссылкой на заместителя руководителя ведомства Антонину Приезжеву.

Собеседница подчеркнула, что в настоящее время ведомство ведет переговоры с компаниями Facebook и Twitter об урегулировании претензий. Замруководителя ведомства при этом отметила, что конфликтную ситуацию Роскомнадзор будет решать «по мере поступления информации», и подчеркнула, что в случае отказа предоставить сведения или выявления нарушений, «Роскомнадзором будут приниматься меры, предусмотренные законодательством»

В то время, по словам Приезжевой, внимание Роскомнадзора обращено на соцсеть LinkedIn. «Причиной для обращения в суд против компании LinkedIn стала информация о многочисленных утечках данных с этого ресурса», — заявила она.