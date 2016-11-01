«Роскосмос» сообщил о переговорах по запуску украинского спутника

Руководитель государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Игорь Комаров рассказал о переговорах по поводу возможности запуска украинского спутника «Лыбидь» с космодрома Байконур, передает РИА Новости.

«Действительно, он [спутник «Лыбидь»] у нас находится на ответственном хранении. Сейчас решаются вопросы оплаты двигателя и пусковых услуг. Переговоры идут», — сказал Комаров во время посещения авиасалона Airshow China 2016.

По словам Комарова, украинской стороной до сих пор не решены вопросы оплаты пусковых услуг и двигателя ракеты-носителя.

Договор о создании спутника «Лыбидь» был заключен Национальным космическим агентством Украины (НКАУ) с канадской компанией MacDonald, Dettwiler and Associates, Ltd (MDA) в декабре 2009 года. Общая сумма контракта составила 254 миллиона долларов. Запуск спутника на ракете-носителе «Зенит-3SLB» с космодрома Байконур был запланирован еще в 2011 году, однако до сих пор откладывается в связи с финансовыми проблемами украинского предприятия «Южмаш».