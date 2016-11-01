Власти Москвы согласовали проведение «Русского марша»

Мэрия Москвы согласовала заявку на проведение 4 ноября шествия националистов «Русский марш» в районе Люблино на юго-востоке столицы, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на одного из организаторов мероприятия Юрия Горского.

По словам Горского, в мэрии ему сообщили, что вопрос о проведении шествия чиновники обсуждали до позднего вечера понедельника, 31 октября. «Звезды склонились в нашу сторону. Марш согласован», — сказал Горский.

Ранее московские власти не согласовали шествие и концерт «Русского марша» в Люблино из-за жалоб жителей на шум. Отказ также поступил от префектуры Северо-западного административного округа. Таким образом, городское руководство отклонило все заявки организаторов марша на проведение акций в Москве 4 ноября. Активисты пообещали обжаловать отказы в Пресненском суде.