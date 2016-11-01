Путин назвал Всемирный русский собор сплочением вокруг незыблемых идеалов

Президент России Владимир Путин заявил, что XX Всемирный Русский Народный Собор (ВРНС) важен и необходим для сплочения общества вокруг «незыблемых гуманистических идеалов», сообщает агентство РИА Новости.

«Рассматриваю Всемирный русский народный собор как очень важную востребованную инициативу, направленную на сплочение всех конструктивных сил общества вокруг незыблемых гуманистических идеалов и ценностей, ведь они задавали жизненные ориентиры и традиции нашего народа, помогали стране двигаться вперед», — говорится в обращении российского президента к участникам XX ВРНС, которое зачитал замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко.



Владимир Путин подчеркнул важность затрагиваемых ВРНС актуальных проблем, имеющих значение не только для российского будущего, но и для будущего граждан других стран.

Открытие заседания двадцатого ВРНС в храме Христа Спасителя провел 1 ноября патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Основными целями мероприятия являются укрепление российской государственности, а также содействие возрождению российского народа.