Шойгу призвал Запад определиться с целью борьбы в Сирии

Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу утверждает, что средиземноморский поход кораблей ВМС РФ «вызвал ажиотаж у западных партнеров», передает ТАСС.

По словам министра обороны РФ, наибольшее удивление в возглавляемом им ведомстве вызвала «позиция отдельных стран, которые под давлением США и НАТО публично заявили об отказе в заходе наших боевых кораблей в свои порты».

Тем не менее, заверил Шойгу, подобные отказы никоим образом не отразились на графике движения российских кораблей по запланированному маршруту, так как военные суда обеспечены всеми необходимыми для плавания ресурсами.

По словам главы Минобороны РФ, отказ ряда стран пускать российские корабли в свои порты демонстрирует непонимание партнерами Москвы их вклада в борьбу с международным терроризмом в Сирии.

«Пора бы западным коллегам определиться, с кем они в действительности борются — с террористами или с Россией», — добавил Сергей Шойгу. Поясняя свои слова, он перефразировал стихотворение Игоря Губермана: «Нельзя одним и тем же местом сидеть на разных поездах».

Группа российских военных кораблей, включая авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и атомный ракетный крейсер «Петр Великий», вышла в поход 15 октября, а на прошлой неделе добралась до Средиземного моря. Целью похода, как уточнили в пресс-службе Северного флота, является «обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах Мирового океана».