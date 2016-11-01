В «Сколково» появится центр южно-корейской компании YG-1

Открыть официальное представительство и инжиниринговый центр в «Сколково» собирается мировой лидер по производству режущего инструмента, компания YG-1. Как стало известно на прошедшем в «Сколково» Дне партнера YG-1, центр должен появится до конца 2016 года.

Мероприятие было организованно компанией при поддержке кластера ядерных технологий, новых промышленных технологий и материалов Фонда «Сколково», в нем приняли участие представители более 150 предприятий и организаций, включая Ростех и Росатом, инжиниринговых компаний, разрабатывающих комплексные решения по металлообработке (СТ-Групп, Вебер Комеханикс, СтанкоМашстрой), а также представители торгового отдела посольства Республики Корея в России.

Комментируя появление нового R&D центра Игорь Караваев, Вице-президент, исполнительный директор Кластера ядерных технологий, новых промышленных технологий и материалов Фонда «Сколково», подчеркнул заинтересованность сколковских стартапов в партнерстве с крупнейшим производителем Южной Кореи: «Мы рады приветствовать YG-1 в инновационном центре «Сколково». Как ключевой игрок в области режущего инструмента, компания является поставщиком продукции для многих отраслей – от производства смартфонов до автомобилестроения, авиастроения и тяжелого машиностроения. Мы рассчитываем, что благодаря сотрудничеству с YG-1 наши стартапы смогут более тесно взаимодействовать с технологическими партнерами YG-1 и клиентами по всему миру для продвижения своих инновационных разработок. Кроме того, ряд компаний кластера уже сейчас прорабатывают с корейской компанией возможность совместных НИОКР проектов».

В свою очередь Хокьюн Сонг, Президент и основатель YG-1, отметил, что лидирующие позиции не только в своей стране, но и в мире YG-1 занимает благодаря профессиональной подготовке специалистов и новейшим технологиям, а также обратил внимание на приоритеты компании и соответствие инновационного центра ее задачам: «Выход на российский рынок на текущий момент является одной из важных задач для компании. «Сколково» – это прекрасное место для организации офиса и R&D центра YG-1 в России».

Компания YG-1 – один из крупнейших в Южной Корее производителей режущего инструмента с выручкой 600 млн долларов, также входящий в пятерку крупнейших производителей осевого инструмента в мире. Компания имеет 18 заводов и R&D центров, расположенных в Южной Корее, США, Японии и других странах, 75 торговых представительств по всему миру.