Следователи СК выехали в сегежскую колонию проверять данные о пытках

Заявления осужденного активиста Ильдара Дадина о применении к нему пыток в сегежской колонии проверит Следственный комитет Карелии. Об этом сообщается на сайте республиканского управления ведомства.

«Проводится доследственная проверка по факту публикации в СМИ информации о применении пыток в отношении осужденного, отбывающего наказание в исправительной колонии №7 республики Карелия», — сказано в заявлении СК.

Также сообщается, что в колонию уже выехали следователи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал проинформировать Владимира Путина о письме заключенного Ильдара Дадина, который рассказал о неоднократных пытках и побоях в колонии. Об этом пишет «Интерфакс».

«Я, к сожалению, пока не имел возможности с этим ознакомиться, я не знаю, докладывалось ли это президенту по каким-то другим каналам, но, безусловно, это случай, который заслуживает самого пристального внимания, но в первую очередь, конечно, профильных ведомств. То есть в данном случае — ФСИН. Хотя, безусловно, президенту об этом будет доложено», — сказал Песков.

Напомним, 1 ноября СМИ сообщили, что управление ФСИН по Карелии подтвердило применение физической силы к активисту Ильдару Дадину.

Представитель ведомства сообщил о применении к нему физического воздействия и спецсредств в ответ на изложенный в грубой форме отказ выйти из камеры.

Однако в своем письме Ильдар Дадин сообщает о неоднократных избиениях и пытках. О также рассказал о прямых угрозах начальника колонии Сергея Коссиева его убить.