Главный тренер «Урала» ушел после провального матча с «Тереком»

Пресс-служба екатеринбургского футбольного клуба «Урал» сообщила об уходе его главного тренера Вадима Скрипченко «после обидного поражения от "Терека"» и третьего подряд проигрыша команды на национальном чемпионате.

В сообщении уточняется, что Скрипченко подал заявление об отставке по собственному желанию, и руководство «Урала», изначально настроенное на дальнейшее сотрудничество с тренером, было вынуждено пойти ему навстречу.

Белорусский специалист Вадим Скрипченко стал главным тренером «Урала» осенью прошлого года, после чего клуб смог повторить свой лучший результат за последние двадцать лет — по итогам сезона-2015/16 поднялся на восьмую строчку в таблице РФПЛ. На данный момент екатеринбургская команда, пройдя 12 туров чемпионата России по футболу с девятью очками, находится на 13-м месте в турнирной таблице.

Матч между «Уралом» и «Тереком» состоялся 30 октября в Екатеринбурге. Хозяева поля проиграли со счетом 1:4. Комментировавший встречу журналист телеканала «Матч ТВ» Тимур Журавель высказал подозрение в договорном характере матча. Он отметил, что во втором тайме уральцы «не хотели играть в футбол».