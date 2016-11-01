В Сочи вертолет упал на крышу дома

Один человек погиб и пятеро получили ранения в результате крушения частного вертолета в Адлерском районе Сочи, сообщает РИА Новости.

Как уточнил источник агентства в экстренных службах Краснодарского края, вертолет упал на крышу частного дома. «Вертолет АС-50 рухнул на крышу дома 37 на улице Цимлянская. Предварительно, пострадали шесть человек, один из них погиб. Вертолет частично разрушен, пожара нет, но разлилось топливо», — цитирует РИА Новости слова источника. Отмечается, к месту вероятного падения вертолета выехали спасатели.

О гибели одного человека сообщает и «Интерфакс». По данным источника агентства в экстренных службах, в Сочи разбился частный вертолет AS-50 авиапредприятия «Ельцовка». Он принял участие в показательных выступлениях по вертолетному пилотированию, а затем направлялся в городской аэропорт, но не долетел и рухнул на жилой дом в Адлерском районе.

Между тем, официальных данных о происшествии пока нет.